Arriva dal Canada il primo film sul coronavirus: è ambientato in un ascensore

Era solo questione di tempo prima che il coronavirus facesse il suo ingresso nel mondo del cinema, e non solo attraverso fatti di cronaca: è di queste ore, infatti, la notizia del primo film la cui trama sarà completamente incentrata sulla pandemia che in questi giorni sta mettendo in crisi il mondo intero.

Il film in questione arriva dal Canada e s'intitolerà, appunto, Corona: sarà ambientato durante i primi tempi della pandemia e la sua peculiarità sarà che si svolgerà interamente all'interno di un ascensore. I protagonisti saranno sette persone intrappolate nel suddetto ascensore, di cui una ragazza cinese sospetto caso di coronavirus.

Il regista di questo thriller psicologico sarà Mostafa Keshvari, iraniano di stanza in Canada: "Parla di paura, è uno studio sulla società, le persone e le scelte morali. [...] Il virus è stato denominato all'inizio 'virus cinese', ma ora colpisce tutti, non esiste un problema razziale. Ora la razza umana deve unirsi per sconfiggerlo. Il virus non discrimina, perché dovremmo farlo noi?" ha spiegato Keshvari all'Hollywood Reporter.

Girato con un budget bassissimo e nel giro di pochissimi giorni lo scorso febbraio con una troupe di sole 25 persone, Corona avrebbe dovuto fare il suo esordio nel corso dei festival cinematografici della stagione in corso: data la difficile situazione attuale, però, la possibilità più concreta è che venga distribuito in streaming. A proposito di coronavirus, intanto, si fa sempre più pesante la situazione di tanti attori rimasti senza lavoro.