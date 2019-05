Arriva anche il biopic sul cantautore new wave Boy George

Secondo quanto riportato da Deadline, Boy George sarà il soggetto principale di un prossimo biopic a lui dedicato e prodotto dalla MGM, la quale vorrebbe procedere il più velocemente possibile.

Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody e il plauso e la commozione del recente Rocketman, la casa di produzione vuole infatti cavalcare l'onda del successo dei recenti biopic musicali (ricordiamo anche il film Netflix dedicato ai Motley Crue). La pellicola verrà quindi prodotta da Kevin King Templeton, già al lavoro con la MGM per i due film della saga di Creed, e da Paul Kemsley, mentre George e Jessica de Rothschild saranno i produttori esecutivi.

Per scrivere e dirigere il film sarebbe stato contattato Sacha Gervasi, già esperto in termini di film biografici avendo già diretto Hitchcock, biopic con Anthony Hopkins incentrato sulla travagliata e sofferta lavorazione di Psycho da parte del regista maestro del brivido.

La pellicola, attualmente sprovvista di un titolo ufficiale, narrerà la vita di Boy George, al secolo George Alan O'Dowd e ritrarrà anche la sua famiglia e le sue umili origini nella classe operaia, fino al successo ottenuto come leader dal look decisamentre androgino della band Culture Club, che debuttò con il primo album, Kissing to Be Clever, nel 1982, aiutato dai singoli di successo come “Do You Really Want to Hurt Me?”, “Time” e “I’ll Tumble 4 Ya.” Nella sua carriera, il cantautore poi ribattezzatosi come Boy George ha venduto circa 100 milioni di singoli e oltre 50 milioni di album ed è anche autore di due autobiografie, dalle quali presumiblimente verranno presi i dettagli per il biopic.

Si tratta inoltre del secondo biopic musicale in fase di sviluppo alla MGM, dopo quello incentrato sulla leggendaria Aretha Franklin con protagonista Jennifer Hudson.