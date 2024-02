Arriva il Beatles Cinematic Universe! Sam Mendes dirigerà un biopic per ogni componente

Il mondo del cinema ha sempre più fame di biopic a sfondo musicale: al filone aperto dal premiatissimo e criticatissimo Bohemian Rhapsody si sono aggiunti e stanno per aggiungersi nel tempo i vari film su Elton John, Bob Marley, Amy Winehouse e chi più ne ha più ne metta... Possibile, insomma, che nessuno abbia pensato ai Beatles?

I quattro padri fondatori della musica pop attuale sono stati protagonisti qualche tempo fa della meravigliosa docuserie di Peter Jackson presente nel catalogo Disney+, ma su di loro manca ancora un biopic vero e proprio: a sopperire a questa criminosa mancanza ci penserà prossimamente Sony, che quasi per compensare ha deciso di non limitarsi a un solo film!

Stando a quanto leggiamo, infatti, la produzione ha varato proprio in queste ore un progetto che prevede l'uscita non di un solo biopic, bensì di quattro diversi film narrati ognuno dalla prospettiva di un diverso componente dei Beatles e interconnessi tra loro, quasi sulla scia di Marvel Cinematic Universe e simili! Alla regia di ognuno dei quattro capitoli ci sarà Sam Mendes: "Un onore per me poter raccontare la storia della più grande rock band di sempre" sono state le parole del regista di American Beauty e 1917. Insomma, finalmente a John, Paul, George e Ringo verrà resa giustizia (o almeno si spera) sul grande schermo: e voi, che aspettative avete? Fatecelo sapere nei commenti!