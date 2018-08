Arriva l'adattamento del fumetto Random Acts of Violence con Jordana Brewster

Deadline riporta che Random Acts of Violence, omonimo fumetto di Jimmy Palmiotti & Justin Gray, diventerà una pellicola cinematografica, e tra i suoi interpreti c'è l'attrice Jordana Brewster (la saga di 'Fast & Furious').

Jesse Williams (Grey's Anatomy) sarà il protagonista maschile dell'adattamento. Random Acts of Violence segue il fumettista Todd Walkley (Williams) e la sua fidanzata Kathy (Brewster), la sua assistente Aurora (Niamh Wilson) e il loro amico e proprietario della Hard Calibre Comics Ezra (Jay Baruchel) in viaggio da Toronto a New York per il Comic-Con... ma iniziano a capitare delle cose terribili e le persone iniziano ad essere uccise nello stesso modo del fumetto di Walkley, Slasherman. E' chiaro che un fan sta usando il suo fumetto come fonte d'ispirazione per i suoi crimini. Con la conta dei cadaveri in aumento, e la famiglia e gli amici di Todd ora come obiettivi, il fumettista dovrà fare i conti con cosa la sua creazione ha causato...

Jay Baruchel (Dragon Trainer 3) aveva espresso interesse nel dirigere il film e ci è riuscito. Infatti Baruchel non solo sarà uno dei protagonisti ma dirigerà anche la pellicola e ne ha co-firmato la sceneggiatura insieme a Jesse Chabot.

Attualmente non c'è una data di uscita fissata per questa pellicola.