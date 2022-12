Arrested Development, Charlize Theron rivela: ''Dopo l'Oscar ne avevo bisogno''

Tempo di confidenze per Charlize Theron che, dopo aver ammesso di non voler fare mai più roba alla Mad Max, ha raccontato quale progetto ha accettato più che per volontà, per bisogno. Dopo la vittoria dell'Oscar nel 2004, Arrested Development era il progetto di nicchia che faceva al caso suo.

Qualche anno fa, in occasione dei suoi 42 anni, abbiamo provato a fare ordine sia nella vita che nella carriera di Charlize Theron. L'attrice sudafricana, partendo dalla povertà e da un contesto familiare complesso, ha raggiunto l'obiettivo ultimo di ogni attore: il premio Oscar!

Nel 2003, la Theron è stata protagonista di un ruolo che sarebbe poi diventato uno dei suoi più acclamati di sempre: la serial killer - realmente esistita - Aileen Wuornos nel film Monster. Per la realizzazione della pellicola l'attrice ha lasciato andare la vanità, per cambiare il suo aspetto per un ruolo drammatico e complesso. Il suo lavoro sulla Wuornos le valse, infatti, la prima statuetta ed i fan e i critici non vedevano l'ora di poterla ammirare in progetti simili. Per questo motivo la sua scelta di accettare un ruolo nella sitcom Arrested Development è stata una vera e propria sorpresa.

Tale decisione è stata poi la stessa Theron a spiegarla, sottolineando come quel ruolo le servisse anche in virtù del flop - preannunciato - del film d'azione fantascientifico Æeon Flux del 2005: ''È stata una cosa che mi ha spaventato molto, entrare nel set di uno show così avanzato e così brillante. Ma credo che ne avessi bisogno, per mettermi in gioco in un modo diverso, perché la gente pensava a me come a una persona fottutamente deprimente'' ed ha poi continuato: ''Ho amato questa serie!''.

Dai primi del 2000 molta acqua è passata sotto i ponti della sua carriera. Per esempio il debutto nell'MCU, con una Charlize Theron abbastanza ignorante sull'universo Marvel, ma sempre pronta per sfide diverse e stimolanti.