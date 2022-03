Altrimenti ci arrabbiamo: trailer per il remake con Edoardo Pesce e Christian De Sica

Lucky Red ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Altrimenti ci arrabbiamo, remake dell'omonima commedia del 1974 che oggi vede Edoardo Pesce e Alessandro Roia nei ruoli che furono rispettivamente di Bud Spencer e Terence Hill. La regia di questo remake è affidata a YouNuts! duo di registi romani formato da Antonio Usbergo & Niccolò Celaia.

Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia) devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: la mitica automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, i due faranno di tutto per riconquistare la loro amata macchina.

Altrimenti ci arrabbiamo è prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red, Il soggetto è di Paolo Fondato, Francesco Cenni, Manuel Fondato, la sceneggiatura di Vincenzo Alfieri, Giancarlo Fontana, Tommaso Renzoni, Giuseppe G. Stasi in collaborazione con Andrea Sperandio.

Dopo oltre 40 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, la pellicola pilastro del genere buddy all'italiana torna rivivere sul grande schermo e come precisato dal comunicato stampa, si tratterà di un reboot e non di un remake, che ha lo scopo proprio di rendere omaggio all'Altrimenti ci arrabbiamo diretto da Marcello Fondato che ha conquistato generazioni di spettatori.

Su queste pagine potete recuperare il poster di Altrimenti ci arrabbiamo. La pellicola uscirà nelle sale italiane il 23 marzo 2022.