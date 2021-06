Altrimenti ci arrabbiamo, il reboot di Christian De Sica arriva nel 2022: ecco il poster

La notizia del remake di Christian De Sica di Altrimenti ci arrabbiamo ha creato non poche polemiche tra i fan dell'iconico duo formato da Bud Spencer e Terence Hill, in molti credono infatti che questa nuova produzione possa rovinare totalmente l'amatissimo film cult del 1974.

Dopo oltre 40 anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, la pellicola pilastro del genere buddy all'italiana torna rivivere sul grande schermo e come precisato dal comunicato stampa, si tratterà di un reboot e non di un remake, che ha lo scopo proprio di rendere omaggio all'Altrimenti ci arrabbiamo diretto da Marcello Fondato che ha conquistato generazioni di spettatori.

La sinossi della pellicola di Christinan De Sica che arriverà al cinema nel 2022 recita: "Carezza e Sorriso, fratelli molto diversi tra loro e in lite fin dall'infanzia, dovranno mettere da parte le loro controversie per recuperare la mitica Dune Buggy, un tempo appartenuta al loro amato papà e ora sottrattagli da Torsillo, uno speculatore edilizio senza scrupoli, e da suo figlio Raniero. Nel farlo, stringeranno un'insolita alleanza con una comunità di circensi, capeggiata dalla bella e pericolosa Miriam e minacciata dagli affari poco puliti di Torsillo. Tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, riusciranno i due fratelli a ritrovare la loro amata macchina?".

Il cast sarà composto tra gli altri da: Edoardo Pesce, Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi e con Christian De Sica. Voi cosa vi aspettate da questo reboot? Ditecelo nei commenti.