Arnold, Secondo Stallone Schwarzenegger non ce l'avrebbe fatta senza di lui

Arnold è una miniserie uscita il 7 giugno 2023 su netflix dedicata alla vita del culturista ma anche, ex governatore della california e attore Arnold Schwarzenegger. Lo show entra nel privato della star mettendo a nudo quelli che sono anche i suoi rapporti con altri attori.

La battaglia per il botteghino e la supremazia del genere d'azione tra Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone è stata accesa per dirla alla leggera, con i due ingombranti colossi che si disprezzavano l'un l'altro mentre cercavano di superarsi sempre di più ogni volta che ne avevano l'opportunità.

Le cose si sono surriscaldate così tanto che le vecchie icone sono felici di ammettere di essersi odiate a vicenda per un lungo periodo di tempo, ma quei recinti sono stati riparati da tempo dopo che sono diventati i migliori amici.

Se non lo sapeste inoltre, Stallone tornerà nel sequel di Cliffhanger, che dovrebbe essere anche un Reboot.

Tuttavia, il tempo sembra essersi addolcito ulteriormente Stallone, dopo aver riflettuto sulla rivalità nel documentario di Netflix Arnold ammettendo di essere uscito dalla parte dei perdenti, arrivando al punto di dire "Mi hanno preso a calci in culo costantemente".

“Eravamo veramente nemici. Non potevamo nemmeno sopportare di essere nella stessa stanza. La gente ha dovuto separarci” commenta Stallone.

Tuttavia, ha agito da grande motivatore, con Schwarzenegger che ha rivelato che la concorrenza ha finito per aprirgli nuove prospettive.

“Stavamo gareggiando su tutto. Chi aveva corpo più grosso e oliato. Chi era più vizioso. Chi era più duro. Chi usava coltelli più grandi. Chi usava pistole più grandi. Sly ed io eravamo in guerra. Senza Stallone, forse non sarei stato così motivato negli anni '80 a fare il tipo di film che ho fatto e a lavorare sodo come ho fatto".

Sembra quindi che le rivalità a volte servano anche a migliorare sé stessi, e nel caso di noi spettatori certamente la rivalità tra questi due giganti, letteralmente, ci ha solo migliorato le cose regalandoci film che ad oggi sono veri cult.

A questo proposito, sapevate di Arnold Schwarzenegger non tornerà in Terminator?