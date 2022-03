Arnold Swarzenegger: "Danny DeVito ha riempito il mio sigaro di marijuana per scherzo"

Questa sera Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito tornano in tv con Twins, l'iconico film del 1988 diretto da Ivan Reitman in cui i due attori interpretano due gemelli molto diversi tra di loro. A quanto pare però, il più muscoloso dei due non ha avuto vita facile sul set proprio per via dei continui scherzi del suo collega.

I due hanno legato molto nel corso della loro carriera e intervenuto allo show di Jimmy Kimmel l'ex governatore della California ha detto: "Danny è un professionista degli scherzi, ma anche io non sono da meno. Una volta durante le riprese mi ha invitato nel suo camper e ha cucinato per me un fantastico pranzo italiano. Poi ha fatto il caffè e mi ha offerto un sigaro, io l'ho fumato e quando sono tornato sul set non mi ricordavo più nessuna battuta. Ero completamente sballato, Danny DeVito ha riempito il mio sigaro di marijuana".

Purtroppo Swarzenegger non è mai riuscito a vendicarsi visto che il suo amico e fratello in Twins a suo dire ha un olfatto incredibilmente sviluppato: "Io non sono mai riuscito a farla franca, ogni qualvolta provavo a riempire il suo naso di marijuana lui se ne accorgeva subito, ha un naso incredibile".

Da tempo ormai si parla di un possibile sequel di Twins, e pare proprio che a breve potremo rivedere insieme all'opera Arnold Swarzenegger e Danny DeVito. Voi che ne dite?