Arnold & Sly: in arrivo uno speciale sulla faida tra Stallone e Schwarzenegger

Dopo la serie Netflix Sly, che in qualche modo approfondiva anche il rapporto tra Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, ecco che arriva un documentario dedicato proprio alla “rivalità” tra i due attori simbolo di Hollywood.

Fox descrive il suo speciale di un’ora così: “TMZ ha intervistato in esclusiva Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, che hanno parlato per la prima volta di come la loro rivalità, un tempo feroce, abbia portato due icone di Hollywood a essere per sempre amici e fratelli d'armi. Arnold & Sly: Rivals, Friends, Icons andrà in onda il 23 aprile alle 20.00 ET/PT su Fox e sarà disponibile il giorno successivo su Hulu.”

La rivalità tra i due risale al periodo d’oro di Hollywood, entrambi protagonisti di franchise di enorme successo come Rocky e Terminator. La sfida è poi sfociata in una grande amicizia tra i due, che hanno recitato assieme nella saga de “I Mercenari”. Schwarzenegger aveva parlato così del loro rapporto: “Eravamo rivali nel cinema, ma abbiamo portato la competitività all'estremo: ognuno di noi doveva avere il corpo migliore, dovevamo uccidere più persone nei nostri film e dovevamo avere le pistole più grandi. La cosa è andata fuori controllo e abbiamo cercato di farci deragliare a vicenda. Poi, quando entrambi abbiamo investito nel Planet Hollywood, abbiamo iniziato a volare insieme in tutto il mondo per promuoverlo e siamo diventati amici fantastici. È un grande essere umano e ora siamo inseparabili.”

Sapevate invece che il documentario Sly su Sylvester Stallone svela le origini del nome Rocky Balboa?

