Arnold Schwarzenneger e Mackanzie Davis nelle nuove foto di Terminator: Destino Oscuro

In attesa della presentazione ufficiale durante il panel dedicato al Comic-Con di San Diego, che ricordiamo si svolgerà domani giovedì 18, e dopo la pubblicazione delle nuove foto con Linda Hamilton, ecco spuntare online altri statti ufficiali di Terminator: Destino Oscuro.

In una delle due istantanee, pubblicate in esclusiva da Den of Geeks, possiamo vedere il Terminator di Arnold Schwarzenegger sparare a raffica fuori campo; nella seconda foto invece abbiamo Grace, nuovo personaggio interpretato da Mackanzie Davis, apparentemente pronta per combattere.

Come al solito, potete visionare entrambe le immagini in calce all'articolo.

Terminator: Destino Oscuro è il sesto capitolo del franchise creato da James Cameron, ma ignorerà Terminator 3 - Le Macchine Ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys per ricollegarsi direttamente a Terminator e Terminator 2, vale a dire i due capitoli più amati e più importanti della serie (nonché gli unici due diretti da Cameron).

Il film racconterà la storia della nuova ibrida umana/cyborg Grace, il cui obiettivo è quello di proteggere una bambina a quanto pare fondamentale per vincere la guerra contro le Macchine. Ad aiutarla nella sua missione ci saranno appunto Sarah Connor e ovviamente il T-800, ritiratosi a vita privata.

Terminator: Destino Oscuro uscirà nei cinema di tutto il mondo il 1 novembre 2019. In attesa di nuovi aggiornamenti dal panel di domani, vi rimandiamo al trailer di Terminator: Destino Oscuro.