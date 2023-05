Arnold Schwarzenegger sull'alimentazione di James Cameron sul set:' Non mangia per giorni'

Ne sono successe cose sul set di True Lies, il film di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Schwarzenegger rischiò la vita, ma scoprì il segreto del successo di James Cameron che pare risieda proprio nel cibo.

Per Schwarzenegger le abitudini alimentari di Cameron sul set erano discutibili, ma forse potremmo dire completamente assenti:pare, infatti, che il maestro del cinema ritenga che il cibo prosciughi energia e proprio per questo motivo non permetta la pausa pranzo sul set dei suoi film.

"Mi disse che la maggior parte delle persone pensa erroneamente di aver bisogno di cibo per ottenere energia - ha raccontato Schwarzenegger nel corso di un'intervista per The Hollywood Reporter - ma in realtà toglie energia. Mi disse "Sui miei set, non pranziamo perché questo rallenta lo spettacolo per le prossime due ore". A volte non mangia per tre, quattro giorni e guarda com'è energico alla sua età! Deve funzionare per forza!". Che sia vero? Se pensiamo che nella classifica dei film con maggiori incassi nella storia del cinema, la top 5 è composta da ben tre film di James Cameron potremmo azzardare che il regista nasconde certamente un segreto!

Avatar è al primo posto, seguito da Avengers: Endgame dei Fratelli Russo. Al terzo posto c'è Avatar - La via dell'acqua (film più redditizio del 2022) e un altro capolavoro di Cameron: Titanic. Al quinto posto, invece, si posiziona Star Wars: Il risveglio della Forza di J.J Abrams.