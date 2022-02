Arnold Schwarzenegger è Zeus nel nuovo spot BMW per il Super Bowl: guardate il teaser!

Avete presente quel misterioso progetto con Arnold Schwarzenegger nei panni di Zeus che l'attore aveva anticipato qualche giorno fa? Beh, sembra proprio che si tratti di uno spot di BMW per il Super Bowl. Ma vediamo insieme il bizzarro teaser.

Arnold Schwarzenegger entra in un bar, vestito da Zeus, per prendere un caffé. Anzi, un macchiato.

Se questa frase vi sembra tanto bizzarra quanto divertente, aspettate di vedere il teaser dello spot che andrà in onda durante il Super Bowl LVI, la prossima edizione della celebre kermesse sportiva che andrà in onda nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio.

Come potete vedere anche dai video in testa e in calce alla notizia, infatti, la scena si apre con un commesso di quello che sembra una sorta di Starbucks che chiama il cliente a cui appartiene l'attuale ordine... Peccato che non riesca a pronunciarne il nome, con grande disappunto del suo proprietario, ovvero Schwarzy in versione Dio dell'Olimpo, o meglio, padre degli dei!

"Sai pronunciare 'macchiato' e non sai pronunciare Zeus?" scrive l'attore di Terminator nella caption del post di Instagram, dove ha condiviso il video.

"Qualcosa di elettrico è in arrivo" si legge invece sul sito ufficiale di BMW USA, dove viene reiterata la data del 13 febbraio.

Chissà cosa ci aspetta con lo spot integrale...