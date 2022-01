Arnold Schwarzenegger è Zeus nel poster di un nuovo misterioso film: i dettagli

Arnold Schwarzenegger vestirà i panni di Zeus in un imminente film dedicato al Dio greco? Così sembra, a giudicare dall’ultimo post pubblicato sui social dall’attore interprete di Terminator e Predator.

Schwarzenegger ha pubblicato un poster, che potete vedere in calce alla notizia, che lo raffigura come il Dio del cielo e del tuono della mitologia greca, anticipando un nuovo progetto in uscita a febbraio 2022. È piuttosto improbabile che Zeus sia un vero film considerando che nessuno ne ha mai sentito parlare fino ad ora e non c'è una data di uscita fissata per il prossimo mese. Il famoso attore potrebbe semplicemente condividere alcune divertenti fan art in previsione di una pubblicità del Super Bowl.



Anche se non è chiaro cosa stia cercando di comunicarci, quel che è certo è che Schwarzenegger tornerà nel tanto atteso sequel di Twins, intitolato Triplets. Sono trascorsi più di 30 anni da quando Ivan Reitman ha diretto Schwarzenegger e Danny DeVito nella commedia divertente che ha visto le due star dall'aspetto molto diverso interpretare due fratelli. Per molti anni si è parlato di un sequel e l'anno scorso è stato annunciato ufficialmente con Reitman che torna alla regia e Tracy Morgan pronto ad interpretare il terzo fratello.



Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su Zeus e non perdetevi il nostro approfondimento con i 10 migliori film di Schwarzenegger.