Arnold Schwarzenegger ha già vinto il 2021: la sua foto d'auguri conquista il web

Per fortuna l'intervento al cuore di Arnold Schwarzenegger è andato come previsto e l'attore è potuto tornare ad augurare un buon 2021 con la solita, divertente sfacciataggine.

"Felice anno nuovo! Spero che nel 2021 andiate avanti nei vostri progetti, troviate quanta più gioia possibile e che riusciate a restituirla per quanto possibile", recita il messaggio apparso su Instagram.

È ovviamente la foto allegata ad attirare l'attenzione, visto che lo vediamo rilassarsi dentro una vasca da bagno all'aperto, con un sigaro in bocca, gli occhiali da sole e il cappello. La vasca sembra riempita di neve e l'attore indossa quindi un maglione, come se fosse la cosa più normale del mondo.

Il freddo non può niente contro di lui e l'attore appare davvero spensierato, immerso completamente nel paesaggio invernale e in compagnia del suo amico a quattro zampe. Una foto che grida 'Arnold Schwartzenegger' da tutti i pori, in effetti. Al pari di Silvester Stallone, anche lui è sempre disponibile a pubblicare divertenti contenuti per allietare i fan che lo seguono sui social e, nonostante nella carriera sia sempre apparso come il classico tizio duro e muscoloso, in realtà si presta sempre allo scherzo.

Il cucciolo di nome Dutch lo aveva accolto dopo l'operazione e a quanto pare i due sono davvero inseparabili! Buon anno anche da Schwarzenegger, dunque, e a giudicare dal numero di like la sua assurda foto potrebbe aggiudicarsi il premio per i migliori auguri del 2021.