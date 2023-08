Arnold Schwarzenegger tornerà nel sequel di Prey? Il regista fa sognare i fan

Il regista di Prey Dan Trachtenberg ha recentemente espresso il suo interesse nel vedere il ritorno di Arnold Schwarzenneger e Danny Glover nel prossimo film della saga di Predator.

Durante un'intervista concessa a Variety in occasione del lancio dell'edizione steelbook di Prey, l'autore ha stuzzicato i fan con la possibilità di un ritorno di Schwarzenegger e Glover, rispettivamente protagonisti del primo Predator di John McTiernan e del sequel Predator 2. "Non so come fare queste cose, ma sto imparando", ha esordito il regista. "Ho saputo che anni fa c'era stato un tentativo di includere Arnold in Predators [il terzo capitolo della saga Predator uscito nel 2010, ndr]. Ma ora come ora tutto quello che posso dire è che c'è ancora tempo per avere un loro cameo nella saga. Non sarebbe fantastico?"

Schwarzenneger ha interpretato il protagonista originale di Predator, il maggiore Alan "Dutch" Schaefer, mentre Glover è stato il protagonista di Predator 2 nei panni del tenente Mike Harrigan. Ad oggi, nessuno dei due attori è apparso in ulteriori capitoli del franchise e, considerando dove si piazza Prey nella timeline della saga di Predator, non è chiaro in che modo Schwarzenegger o Glover possano tornare in un eventuale Prey 2. Tuttavia Prey, un prequel ambientato centinaia di anni prima rispetto agli eventi di Predator, si collega direttamente a Predator 2 grazie ad un importante easter-egg nascosto in una delle scene finali.

Prey è disponibile in streaming su Disney+.