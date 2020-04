Arnold Schwarzenegger torna giovane: il figlio Joseph imita le pose del padre

Joseph Baena, figlio 22enne di Arnold Schwarzenegger, ha ricreato alcune delle più celebri pose del padre quando era ancora un body-builder prima di diventare attore, postando alcuni scatti di sé su Instagram accanto alle vere foto di Schwarzy.

Joseph è il figlio nato dalla relazione dell'attore con l'ex-governante di casa Mildred Baena ed è solamente un mese più vecchio rispetto al figlio più giovane di Schwarzenegger, Christopher, quest'ultimo nato dall'ex-moglie Maria Shriver. I due sono stati sposati per oltre 25 anni e insieme hanno avuto ben quattro figli, inclusa Katherine, che di recente è convolata a nozze con Chris Pratt.

Come noto, prima di diventare attore di fama internazionale dopo i successi planetari di Conan, Terminator e Predator, Schwarzenegger era divenuto noto prima in Austria e poi negli Stati Uniti come body-builder, vincendo il titolo di Mr. Olympia per sei volte consecutive negli anni '70. Nel suo account Instagram, Josepgh ha postato lo scatto dal suo periodo di quarantena, scrivendo: "Questo sembra il momento perfetto per eserciarsi in alcune pose".

Recentemente, Schwarzenegger è stato molto attivo sui social media, intimando più volte ai propri follower e ai cittadini americani di rimanere chiusi in casa per combattere questa dura emergenza sanitaria. Nel simpatico video-messaggio pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Twitter, l'attore fa un giro in bicicletta davanti ad un grosso edificio griffato con un suo murales, e ha scritto: "I medici affermano che andare in bici fuori va bene, quindi è l'unico modo per uscire di casa, ma se decidete di farlo oppure di andare a fare una passeggiata, non fermatevi, evitate ogni tipo di contatti sociali. Mi scuso con tutti, ma non mi fermerò per fare dei selfie. Siate positivi, e rimanete al sicuro".