Arnold Schwarzenegger: testimonianza di una delle vittime e probabile azione legale

In questi giorni è stata riportata la notizia del coinvolgimento di Arnold Schwarzenegger in un brutto incidente d'auto che ha danneggiato diverse vetture e ferito una donna alla testa, portata d'urgenza in ospedale. Oggi, riportiamo le dichiarazioni di una delle vittime, che, fortunatamente, sembra non aver riportato gravi conseguenze.

Prima di proseguire con la lettura, teniamo comunque a precisare che quelle riportate in seguito sono testimonianze personali e che, al momento, non abbiamo alcuna dichiarazione ufficiale da parte delle autorità competenti. Infatti, dal totale delle informazioni finora raccolte da TMZ, sembra che la colpa dell'incidente possa ricadere proprio su Arnold Schwarzenegger, apparentemente reo di aver attraversato un incrocio con il rosso, sebbene l'attore non sia stato ufficialmente sanzionato.

Come spiegato nel dettaglio nella dinamica dell'incidente stradale di Schwarzenegger, l'attore, al volante di un SUV Yukon di grandi dimensioni, sembrerebbe aver speronato una Toyota Prius. Dopo lo scontro, il SUV si sarebbe ribaltato su sé stesso per poi continuare a rotolare a mezz'aria fino ad atterrare su un terzo veicolo.

Ebbene, proprio la proprietaria dell'ultimo veicolo ha recentemente parlato a TMZ, descrivendo nel dettaglio l'incidente dal suo punto di vista. Sostanzialmente, la donna stava aspettando a un incrocio il semaforo verde, quando dall'altro lato della strada si è verificato lo scontro sopra descritto, che ha portato la vettura dell'attore ad atterrare sulla sua macchina. L'impatto è stato talmente forte che la donna pensava di essersi rotta la spina dorsale. Fortunatamente, in seguito è riuscita ad uscire dalla macchina e ad accertarsi delle condizioni degli altri coinvolti. Ha poi dichiarato che continua a sentire forti dolori alla schiena e che si farà visitare da un medico in questi giorni per verificare le sue condizioni. Ha anche aggiunto di aver consultato un avvocato per ricevere una consulenza, in vista di una probabile azione legale. Per concludere, ha affermato di essere un'ammiratrice del lavoro di Arnold Schwarzenegger e di essere molto dispiaciuta di averlo conosciuto in una situazione così sfavorevole.

Vi ricordiamo che anche l'altra donna coinvolta nell'incidente sembrerebbe fuori pericolo, dopo essere stata ricoverata all'ospedale. Infine, vi segnaliamo che fonti vicine alle forze dell'ordine affermano che la polizia sia convinta che Arnold Schwarzenegger sia il responsabile dell'incidente, anche se, per il momento, non sono ancora giunte informazioni ufficiali da parte degli inquirenti.