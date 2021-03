Arnold Schwarzenegger: dopo Terminator James Cameron lo voleva per Alien 5

Dopo la tiepida accoglienza riservata ad Alien - La clonazione, nei primi anni 2000 Ridley Scott stava pensando di tornare alla regia di un nuovo capitolo scritto niente di meno che da James Cameron.

I dettagli sulla trama del progetto erano ancora sconosciuti, tuttavia in un'intervista rilasciata alla BBC nel 2003 (via IGN) Cameron aveva svelato la sua intenzione di includere nel film anche Arnold Schwarzenegger, con il quale aveva già collaborato per i primi due Terminator e True Lies.

"Stiamo pensando di farne un altro. Qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto con Aliens. Un gruppo di grandi personaggi e, naturalmente, Sigourney," aveva spiegato il regista di Avatar. "Ho anche discusso della possibilità di inserire Arnold Schwarzenegger nel nuovo film di Alien."

Nella stessa occasione, oltretutto, Cameron aveva rivelato di "non sopportare" il terzo capitolo di Alien diretto da David Fincher e il modo in cui aveva ucciso tutti i personaggi introdotti nella sua pellicola. "Ha fatto schifo, ma spero di avere la possibilità di rettificare tutto ciò con Alien 5" aveva affermato, anche se ovviamente sappiamo che alla fine il progetto è stato scartato per lasciare spazio diversi anni più tardi a Prometheus e Alien: Covenant.

A proposito del franchise, vi ricordiamo che lo scorso dicembre Disney ha annunciato l'arrivo di una serie TV di Alien targata FX e affidata a Noah Hawley (Fargo, Legion).