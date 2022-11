Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone racconta:'Penso mi abbia incastrato'

Sylvester Stallone è stato intervistato di recente da The Hollywood Reporter per parlare di Tulsa King, il suo primo ruolo da protagonista in una serie tv. Nel corso della chiacchierata Sly ha parlato anche della sua carriera e di un film del suo passato che considera imbarazzante: Fermati, o mamma spara, al fianco di Estelle Getty.

Nonostante Getty fosse 'la donna più simpatica di Hollywood', secondo Stallone quel film è davvero brutto e la star di Rocky ha confermato una storia che coinvolge Arnold Schwarzenegger. Un aneddoto già conosciuto e che poi è stato confermato dallo stesso Schwarzy.



"Penso che mi abbia incastrato" ha affermato Stallone, riferendosi a come abbia cercato di superare la concorrenza di Schwarzenegger dopo aver sentito che il rivale era interessato alla parte. Tra gli anni '80 e i primi anni '90 Stallone e Schwarzenegger si contendevano lo scettro di star del cinema action americano. Negli anni è poi nata un'amicizia, tanto che Stallone ha definito Schwarzenegger 'il mio migliore amico'.



La star di Terminator ha confermato l'aneddoto sul film:"È vero al 100%. A quel tempo facevamo qualsiasi pazzia per proseguire la nostra rivalità. Fortunatamente per noi e per gli altri, oggi facciamo il tifo l'un per l'altro. Grazie a Dio, perché di sicuro non avremo più bisogno di un altro Fermati, o mamma spara".



Il film, uscito nelle sale nel 1992, è diretto da Roger Spottiswoode, e racconta la storia di un duro sergente di polizia (Stallone) che riceve la visita dell'ossessiva madre (Getty), che metterà a repentaglio la sua vita professionale e sentimentale ma riuscirà a scovare un pericoloso trafficante d'armi. Qualche giorno fa Stallone e Schwarzenegger hanno fatto impazzire i social.