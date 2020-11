Arnold Schwarzenegger, la star torna in bicicletta e sta meglio dopo l'intervento al cuore

Verso fine ottobre è stato reso pubblico che Arnold Schwarzenegger ha subito un intervento al cuore a Cleveland. La star di Terminator sembrava di ottimo umore e aveva lanciato un messaggio ai fan, ai quali prometteva che sarebbe tornato. E ora il recupero pare sia andato molto bene, a quanto risulta dal video pubblicato sui social.

Nel filmato Schwarzenegger è in sella ad una bicicletta e dichiara di sentirsi di nuovo bene:"Ho appena fatto il mio primo giro in bicicletta dopo l'operazione al cuore e mi sento bene. Il video lo mostra proprio proprio alla guida di una bici proprio davanti ad un murale che lo ritrae da giovane.



Arnold Schwarzenegger tornerà presto sul grande schermo vestendo i panni di Iron Mask, in un nuovo film con Jackie Chan.

La sinossi ufficiale del film racconta:"Per la prima volta in assoluto le leggende dello schermo Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan si affrontano in battaglia in quest'epica avventura fantasy! Per salvare la sua patria da un destino certo, un maestro di kung fu deve fuggire dal folle James Hook per inviare a sua figlia un talismano segreto che le consentirà di controllare un enorme drago. Questo racconto gigantesco intorno al mondo, dall'impenetrabile Torre di Londra alla leggendaria Via della Seta fino alla Grande Muraglia Cinese, è interpretata da Rutger Hauer in una delle sue esibizioni finali su grande schermo".



Su Everyeye potete leggere la recensione di Terminator: Destino Oscuro e un approfondimento sulla saga di Terminator tra alti e bassi.