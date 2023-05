Arnold Schwarzenegger, la star di Terminator:'Ecco il mio ruolo più sottovalutato'

In una intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Arnold Schwarzenegger ha confessato quale ruolo della sua lunga carriera ritiene sia stato maggiormente sottovalutato. La risposta di Schwarzy non cela alcun dubbio o titubanza e mostra grande sicurezza. Ma qual è il ruolo che l'attore ritiene sia stato poco considerato?

"Last Action Hero. È stato massacrato prima che qualcuno lo vedesse. È stato letteralmente un attacco politico perché stavo facendo una campagna [per l'ex presidente George H.W. Bush] ma Bill Clinton vinse. Last Action Hero era grande, non era fantastico ma è stato sottovalutato. Ora sempre più persone lo guardano e dicono 'Adoro questo film'. Riceverò l'assegno dei diritti, quindi so che è vero. Ha fatto soldi, è sempre una cosa importante per me. Perché è lo show, giusto?" ha dichiarato Schwarzenegger.



Al di là delle accuse politiche - non è la prima volta che Schwarzenegger accusa Bill Clinton per il flop del film - Last Action Hero è sicuramente uno dei film che, soprattutto all'epoca, passò in secondo piano nella carriera dell'attore ed ex governatore della California.

Last Action Hero racconta la storia di un ragazzo di nome Danny che viene trasportato nel suo franchise d'azione preferito tramite un biglietto magico per il cinema, ritrovandosi accanto al suo eroe Jack Slater (Arnold Schwarzenegger). Un escamotage interessante per celebrare il contributo al genere che diede Schwarzenegger nel corso degli anni '80.



