Arnold Schwarzenegger, la star elogia il genero Chris Pratt

A quanto pare, Arnold Schwarzenegger sta andando veramente d'accordo con il suo nuovo genero, Chris Pratt, l'amatissimo interprete di <Guardiani della Galassia e Jurassic World che ha sposato da pochi mesi la figlia del mitico Schwarzy, Katherine, che è anche madre della seconda figlia della star, la piccola Lyla Maria.

Durante una recente reunion virtuale con gli attori di Un poliziotto alle elementari, infatti, proprio Schwarzenegger ha parlato un po' della figlia e di Pratt, rivelando:



"Maria [Shriver, ex moglie dell'attore n.d.r] è arrivata sul set di Terminator 2 quando eravamo ancora nel bel mezzo delle riprese. Era con Katherine e lei mi ha visto quando ero truccato con mezza faccia scomparsa e l'occhio che si illuminava di rosso e tutto il resto, spaventoso per una bambina di quell'età. E infatti ha iniziato a urlare e piangere sul set perché non capiva come mai papà fosse ridotto in quelle condizioni. Questo secondo me l'ha poi allontanata nel tempo da Hollywood".



E continua:



"Comunque, adesso ha sposato Chris, che è un attore molto famoso e un ragazzo davvero fantastico. È davvero facile andare d'accordo con lui e quindi sono molto felice perché è un marito meraviglioso per lei e un genero davvero prezioso per me".

