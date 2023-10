Arnold Schwarzenegger se la spassa all'Oktoberfest: guardatelo mentre dirige l'orchestra!

Carte in tavola: chi di noi non sogna di trovarsi ad un evento come l'Oktoberfest con uno come Arnold Schwarzenegger come compagno di bevute? Noi firmeremmo anche subito, e d'altronde qualcuno potrebbe aver davvero goduto di una simile fortuna durante l'evento tenutosi quest'anno, come dimostrano i video pubblicati in queste ore.

La saggezza di cui parlava lo stesso Schwarzenegger qualche giorno fa, d'altro canto, non vuol dire non sapersi concedere qualche momento di puro svago, e quale momento migliore della festa che si tiene annualmente dalle parti di Monaco di Baviera? Il protagonista di Terminator ha dunque approfittato dell'occasione per concedersi un po' di relax, e a giudicare da quanto vediamo sembrerebbe essersi divertito davvero un mondo.

In questi giorni hanno infatti fatto il giro della rete dei video in cui si vede il buon Arnold intento a dirigere un'orchestrina locale (e a sfoggiare i suoi invidiabili bicipiti tra una nota e l'altra): la sua faccia divertita non può non mettere di buon umore anche noi, che avremmo davvero pagato per poterci trovare lì a goderci le performance musicali del nostro action-hero per eccellenza!

Diciamolo: un Arnold Schwarzenegger così a suo agio non l'avevamo davvero mai visto, neanche quando c'era da somministrare botte da orbi in giro per il set! Che sia l'inizio di una promettente carriera nel mondo della musica? Staremo a vedere!