Arnold Schwarzenegger, sui social l'epica mascherina ispirata a Terminator

Mentre aspettiamo notizie sul sequel di Conan il Barbaro possiamo dare un'occhiata al grande Arnold Schwartzenegger in sella alla sua bici: per combattere la quarantena indossa una mascherina che non è di certo passata inosservata ai fan di Terminator.

"Ritorneremo. Supereremo tutto questo insieme. Se volete proteggervi con stile ed aiutare le famiglie di After School All Stars, acquistate una mascherina al seguente link".

La frase "I'll be back" è diventata un vero e proprio tormentone per gli amanti del film di Terminator, e per l'occasione è stata riadattata al plurale. Niente di meglio per sensibilizzare le persone a proteggersi dal virus, e nella foto vediamo l'ex governatore della California in sella alla sua bici, con indosso la mascherina sulla quale è riportata la scritta in bianco.

Un'ottima iniziativa, soprattutto se pensiamo che i ricavi della vendita di queste mascherine saranno devoluti ad un'associazione di beneficenza che si occupa di supportare i bambini e il sistema scolastico. Schwartzenegger si era già reso disponibile per aiutare i suoi concittadini, attraverso donazioni e campagne di raccolta fondi.

Intanto il figlio di Schwarzenegger ha imitato il padre nella classica posa senza maglietta. Chissà se resisterebbe agli sforzi a cui è stato costretto il padre durante l'allenamento per Conan Il Barbaro.