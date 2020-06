Arnold Schwarzenegger ha smesso di frequentare la sua storica palestra: ecco il motivo

Arnold Schwarzenegger ha trovato una brutta sorpresa durante il suo ritorno alla alla Gold's Gym, storica palestra di Venice Beach soprannominata "La Mecca del bodybuilding": per allenarsi all'interno dell'edificio non è obbligatorio indossare la mascherina.

Per questo motivo, la star di Terminator, tra i maggiori sostenitori della questione di sicurezza che sta dividendo il paese - la catena di sale AMC inizialmente non ha abbracciato l'obbligo della mascherina per "evitare un dibattito politico" - ha smesso temporaneamente di frequentare la palestra.

Secondo quanto riportato da TMZ, infatti, Schwarzenegger non rimetterà piega alla Gold's Gym fino a quando non sarà obbligatorio allenarsi con la mascherina o non verrà trovato un vaccino.

Questo il comunicato ufficiale della Gold's Gym sulla questione (via Movieweb): "Adoriamo Arnold e rispettiamo pienamente la sua decisione. Sappiamo che dove andare e cosa fare alla riapertura del paese è un'importante decisione personale. Per la sicurezza dei nostri clienti e membri del team che sono a loro agio con il trono in palestra, abbiamo programmato un piani di riapertura completo e graduale in accordo con i protocolli di sicurezza e distanza sociale comunicati dalle regola statali e locali. In accordo con le linee guida della contea di Los Angeles, i membri della Gold's Gym di Venice devono indossare le mascherine quando escono ed entrano dalla palestra. Tutti i membri del team devono indossare guanti e mascherine, e mentre non è obbligatorio indossare una mascherina durante l'allenamento, noi consigliamo fortemente di farlo."

Nel frattempo, in ogni caso, l'ex Mister Olympia può godersi la sua spettacolare palestra di casa. Per altre notizie, vi rimandiamo al messaggio di Schwarzenegger per il movimento Black Lives Matter.