Arnold Schwarzenegger sicuro: 'Sarei un grande presidente degli Stati Uniti'

Dopo che Arnold Schwarzenegger ha raccontato i terribili rischi vissuti dopo l'operazione al cuore, è tornato a parlare di argomenti più allegri, e, nello specifico, di politica: stando alle sue parole, sarebbe un perfetto presidente degli Stati Uniti!

"Penso che sarei stato un grandissimo presidente" ha dichiarato. "Ho l'energia e la volontà di unire le persone". Purtroppo, la nazionalità austriaca di Schwarzenegger gli impedisce di candidarsi alla presidenza, ma esistono molti altri modi per aiutare il prossimo: basti pensare all'USC Chwarzenegger Institute, ossia un programma "impegnato nel far avanzare il post-partitismo, in cui i leader mettono le persone al di sopra dei partiti politici e lavorano congiuntamente per trovare le migliore idee e soluzioni per aiutare i cittadini".

A contribuire a un pensiero simile sono gli ideali politici dell'attore: egli definisce l'ex presidente Donald Trump come un "leader fallito" e sottolinea la necessità di "dover guarire, insieme, dal dramma che è appena accaduto; guarire non soltanto come democratici o repubblicani, ma come americani più in generale".

Trasferitosi negli Stati Uniti nel settembre del 1968, a 21 anni, il ruolo nella politica americana è stato tutt'altro che ininfluente: basti pensare al suo mandato come 38° Governatore della California a partire dal 2003, oltre alla riconferma a tre anni di distanza. Cinque anni dopo, nel 2011, sarebbe invece tornato alla carriera cinematografica. E le cose sembrano andare a gonfie vele: Arnold Schwarzenegger domina ancora lo streaming, con ben 2 posizioni occupate nella top 10 mondiale!

