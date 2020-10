Arnold Schwarzenegger sfida Christian Bale nell'epico trailer per Batman v Terminator!

Il cavaliere oscuro ha finalmente incontrato un avversario del suo livello nel nuovo fan trailer di Batman v Terminator, che come facilmente intuibile unisce brillantemente filmati di diversi film delle due saghe per creare una 'trama coerente'.

Lo YouTuber Billy Crammer è la mente dietro il video che potete trovare all'interno dell'articolo: il filmato ruba a destra e manca sequenze di Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, Terminator 2: Judgment Day, Terminator 3: Rise of the Machines e Terminator Salvation per costruire una narrazione in modo sorprendentemente coerente!

Tra l'altro, come forse ricorderete, Christian Bale ha recitato sia nella serie Batman di Nolan sia in Terminator Salvation del 2009, e la cosa offre l'opportunità perfetta per fondere insieme i due franchise e far funzionare la storia ideata da Crammer. Se non ci credete, date un'occhiata al filmato!

Nel 'film', la criminalità a Gotham City è ai massimi livelli e Bruce Wayne non riesce a tenere il passo nonostante la sua attività da Batman. La sua soluzione? Creare Skynet e i Terminators per sorvegliare Gotham, ma qualcosa va terribilmente storto: nel futuro, intanto, un Terminator torna indietro nel tempo per fermarlo, il che porta allo scontro tra Batman e Terminator. È assolutamente ma, francamente, funziona alla grande!

