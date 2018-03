Arnold Schwarzenegger scherza sul ritorno di T-800: tirerà fuori Trump di prigione!

Secondoil T-800 avrà una nuova missione in: liberare Donald Trump dalla prigione. Nonostante sia arrivato in ritardo al suo panel al SXSW, Schwarzy ha parlato sia dei progetti futuri che del presidente degli Stati Uniti. Schwarzenegger e Trump hanno dato il via ad una battaglia social da diverso tempo.

I due si sono scontrati su molte questioni ma in questo caso è stato Donald Trump a iniziare la guerra mediatica. Il presidente ha attaccato l'ex-governatore durante il suo recente discorso in Pennsylvania, quando ha dichiarato:"Arnold Schwarzenegger ha fallito quando ha fatto The Apprentice, ed è una star del cinema".

Quando gli è stato chiesto delle dichiarazioni di Trump, Schwarzenegger ha risposto:"Credo sia stato molto gentile da parte sua chiamarmi stella del cinema. Non capisco perché i russi gli facciano dire certe cose". La risposta a Trump è proseguita, continuando a parlare di tutto ciò che il presidente ha promesso e di quello che ha effettivamente realizzato, terminando il discorso con una battuta sul suo prossimo film, Terminator 6.

Deadline riporta che quando gli è stato chiesto un aggiornamento sul film, Schwarzenegger ha scherzato:"Il T-800 tornerà nel 2019 per far uscire Trump di prigione!". Non è ancora molto chiara la trama di Terminator 6 ma è certamente improbabile che coinvolga Donald Trump.

Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton sono pronti a riprendere i loro ruoli nel sesto film del franchise Terminator, dopo l'ultima apparizione contemporanea in Terminator 2. In realtà il sesto capitolo è stato creato con l'intenzione di ignorare tutti i film precedenti, ovvero successivi al primo sequel. James Cameron, che ha affermato che il terzo, quarto e quinto film del franchise si sono svolti in una timeline alternativa, sarà coinvolto anche come produttore. Il film sarà diretto invece da Tim Miller, regista di Deadpool, che insieme a Cameron ha sviluppato lo script.

Recentemente è stato annunciato che Mackenzie Davis è in trattative per far parte del cast nel ruolo di una soldatessa assassina. Il film si svolgerà parzialmente a Città del Messico e avrà un nuovo protagonista, Dani Ramos.

Le riprese, previste inizialmente per questo mese, sono slittate all'estate. Terminator 2 è stato l'ultimo capitolo davvero apprezzato dai fan, a differenza dei film successivi.

Speriamo che Terminator 6 possa riportare in auge il franchise.