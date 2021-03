Arnold Schwarzenegger ci salverà dagli alieni: lo ha detto un sondaggio in Gran Bretagna

Arnold Schwarzenegger è l'uomo nel quale tutti noi dovremmo riporre le nostre speranze di salvezza qualora la Terra dovesse essere invasa dagli alieni ... almeno stando ad un sondaggio tenuto in queste ore in Gran Bretagna.

La star di Terminator 2 di James Cameron ed ex governatore della California è infatti arrivato in cima ad una lista di 20 celebrità e personaggi pubblici selezionate per un sondaggio pensato per scegliere la persona più adatta a guidare l'umanità durante una crisi interplanetaria: come anticipato dal titolo, Schwarzenegger ha ottenuto il maggior numero di voti; e, qualora ve lo steste chiedendo, al secondo posto è arrivato Will Smith.

A completare la top 5 della lista ci sono l'amatissimo Sir David Attenborough, seguito da Bruce Willis e Tom Cruise. L'ex presidente Donald Trump è risultato il politico più indicato per una situazione del genere, dato che si è posizionato ottavo, subito dietro Harrison Ford e la star di Alien di Ridley Scott, Sigourney Weaver. L'altro celebre politico presente in graduatoria è Boris Johnson, alla posizione numero 12, mentre la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha battuto il suo leader Joe Biden: lei è arrivata diciannovesima, lui ventesimo.

Il canale televisivo BLAZE, che ha commissionato il sondaggio, afferma che "Arnold Schwarzenegger rappresenta una scelta eccellente", ma aggiunge anche: "E' preoccupante vedere che così tante celebrità, con un'esperienza del tutto immaginaria in fatto di alieni, vengano considerate da molte persone come candidati migliori dei nostri attuali di leader mondiali."

Dal canto suo, Schwarzenegger ha accettato di buon grado la nuova carica: "Voglio ringraziare le persone per la fiducia che ripongono in me" ha dichiarato. "Sono pronto a servirvi".