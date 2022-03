Arnold Schwarzenegger si rivolge ai russi in un video: 'Vi dico la verità sull'Ucraina'

L'opera di propaganda compiuta dal Cremlino in Russia è uno degli aspetti più controversi del sanguinoso confitto scoppiato in Ucraina: la versione di Vladimir Putin parla di denazificazione e di liberazione, guardandosi bene dal parlare di guerra d'invasione. Una visione delle cose diametralmente opposta a quella di Arnold Schwarzenegger.

La star di Terminator si è infatti rivolta ai propri fan russi in un nuovo video in cui lo vediamo cercare di smontare la macchina propagandistica di Mosca: "Spero che mi permettiate di dirvi la verità sull'Ucraina e su ciò che sta succedendo lì. L'Ucraina non ha dato il via a questa guerra, né i nazisti né i nazionalisti. Le persone che si trovano al Cremlino l'hanno cominciata. Questa non è la guerra del popolo russo" sono le parole con cui l'ex-governatore della California ha attaccato l'operato di Putin.

L'attore di Predator e I Gemelli non è nuovo ad apparizioni di questo tipo: già nei mesi scorsi Schwarzenegger aveva attaccato i potenti della Terra in un video per la loro gestione dell'emergenza climatica, mentre ancora in precedenza l'avevamo visto condannare duramente, da repubblicano, le azioni dei seguaci di Donald Trump al Campidoglio.

Nel suo nuovo video, comunque, Schwarzenegger non manca di sottolineare il suo legame con la Russia, ricordando in particolar modo l'incontro con il suo idolo, il campione di sollevamento pesi Yuri Petrovich Vlasov, nonostante il parere contrario di suo padre. Politica a parte, vi ricordiamo che in questi giorni Schwarzenegger è alle prese con le conseguenze dell'incidente stradale che lo vide coinvolto lo scorso gennaio.