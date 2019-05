Arnold Schwarzenegger rivela se sarà umano o macchina in Terminator: Destino Oscuro

Il filmato diffuso ieri (la nostra analisi del trailer di Terminator: Destino Oscuro) ci ha finalmente mostrato in azione il sesto capitolo del franchise dedicato alla lotta degli umani contro Skynet e l'avvento delle macchine, in realtà sequel diretto di Terminator 2 prodotto da James Cameron e diretto da Tim Miller.

Il video non ha sollevato moltissime domande, ma due in particolare sì. La prima è relativa al destino di John Connor, che nel trailer non appare minimamente e di cui viene fatto neanche il nome, il che è strano essendo un sequel diretto (27 anni dopo) Il giorno del Giudizio. La seconda, anche più curiosa, è che ruolo andrà a ricoprire Arnold Schwarzenegger, che vediamo nel filmato ma che non dovrebbe essere il T-800, dato che quest'ultimo si lasciava sciogliere volontariamente nella fornace alla fine del secondo capitolo.



In realtà, in un recente Q&A, proprio l'attore ed ex-governatore della California ci ha tenuto a precisare che effettivamente riprenderà il ruolo di un T-800 e non di un umano, come già si è iniziato a vociferare in giro a causa dei segni dell'invecchiamento. Ha infatti spiegato: "In verità sono un organismo cybernetico: tessuto vivente su di un endoscheletro di metallo". In sostanza la stessa spiegazione già data in Terminator: Genisys, con cui non ha nulla da spartire in termini di storia.



Resta la possibilità che si stia burlando dei fan, ma se così non fosse saremmo davvero curiosi di capire perché è ancora in vita, dove si trova e se è in compagnia di un John Connor più vecchio di 27 anni. Lo scopriremo il 31 ottobre prossimo, data d'uscita nelle sale di Terminator: Destino Oscuro.