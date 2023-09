Arnold Schwarzenegger rivela: 'Ho rischiato di morire per un'operazione al cuore'

Arnold Schwarzenegger, una delle superstar più famose del mondo del cinema e della televisione, ha confessato di aver rischiato la vita a causa di un'operazione al cuore che non è andata esattamente come previsto.

Schwarzenegger è diventato letteralmente famoso grazie al suo corpo imponente, ma poco prima di iniziare le riprese di Terminator: Dark Fate, ad oggi ultimo film della saga di Terminator creata da James Cameron, l'attore è quasi morto durante un intervento al cuore. In un nuovo video su YouTube - che potete riprodurre in calce all'articolo - Schwarzenegger ha rivelato che mentre veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di sostituzione della valvola, ha quasi perso la vita a causa di un'emorragia inaspettata e i medici hanno dovuto "aprirmi molto rapidamente per salvarmi la vita".

"È stato un momento davvero terribile, ho rischiato di andare fuori di testa" ha rivelato Schwarzenegger. "Mi sono svegliato all'improvviso e ho visto che i dottori erano di fronte a me e stavano dicendo qualcosa tipo: 'Mi dispiace tanto ma le cose sono andate diversamente da quello che avevamo programmato.' Hanno detto: 'Abbiamo fatto un errore e abbiamo perforato la parete del cuore, e abbiamo dovuto aprire molto rapidamente." L'attore ha aggiunto: "La morale della favola è che l'orologio non può tornare indietro: bisogna solo andare avanti, cambiando marcia. Mi sono detto: 'Va bene, quello che devo fare adesso è rimettermi in sesto e uscire da questo ospedale".

Per fortuna, Schwarzenegger si è completamente ristabilito...e chissà, magari prossimamente riunirà le forze con James Cameron per il nuovo film di Terminator che l'autore di Avatar sta personalmente sviluppando.