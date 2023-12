Arnold Schwarzenegger ritrova Danny De Vito: magica reunion de I Gemelli

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito si sono ritrovati tantissimi anni dopo il film I gemelli quando, in queste ore, la star di Terminator e True Lies ha assistito allo spettacolo teatrale di Broadway I Need That, che ha per protagonista l'attore di LA Confidential.

Come potete vedere in calce all'articolo, Schwarzenegger ha condiviso una foto con DeVito e la figlia Lucy DeVito sui social media: "Mio fratello!" ha scritto la star nella didascalia. “È stato fantastico vedere Danny a Broadway in I Need That. Lui, Lucy e tutte le persone coinvolte hanno intrattenuto il pubblico, e ho riso e amato ogni minuto: una delle migliori commedie che abbia mai visto, un vero spettacolo di cuore!! Non vedo l’ora di lavorare di nuovo insieme”.

I gemelli vede Schwarzenegger e DeVito nei panni di fratelli geneticamente modificati che non si incontrano fino all'età adulta, per poi intraprendere un viaggio insieme. I due erano legati a un sequel de I gemelli intitolato Triplets (in cui i due fratelli avrebbero scoperto di essere in realtà tre gemelli), ma il progetto è stato cancellato quando il regista del film originale, Ivan Reitman, è venuto a mancare nel 2022. All'inizio di quest'anno, comunque, DeVito ha confermato che lui e Schwarzenegger lavoreranno di nuovo insieme, ma non per il sequel de I Gemelli.

