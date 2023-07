Arnold Schwarzenegger rifiutò Io Sono Leggenda per non lavorare con... Michael Bay!

Rifiutare il ruolo da protagonista in Io sono Leggenda? Arnold Shwarzenegger l'ha fatto, e le ragioni sarebbero ben precise, e non proprio piacevoli.

In primis, "Non mi piaceva il regista": così ha dichiarato Arnold Shwarzenegger in un'intervista riportata dalla nostra fonte. Pare di capire dunque che l'attore non avesse interesse nel lavorare con Michael Bay.

Il nostro terminator avrebbe dovuto interpretare il virologo Robert Neville. La precedente dichiarazione non è però l'unico motivo per cui avrebbe rifiutato il ruolo. "Il mio personaggio non faceva molto", ha aggiunto l'attore. La parte è poi andata a Will Smith, un ruolo che ha segnato la sua carriera.

Nel frattempo si parla di un sequel di Io sono Leggenda, tant'è che un'attrice del cast, Alice Braga, ha rivelato di essere disposta a tornare per un secondo film. Nonostante ciò, la produzione sarebbe ancora abbastanza in stallo, nonostante la forte determinazione del regista e, a quanto pare, anche del cast. Will Smith (Robert Neville) tornerebbe, affiancato da Michael B. Jordan, anche se il ruolo che rivestirà quest'ultimo non è ancora noto. Nel sequel infatti verrebbe ripreso il finale alternativo del primo film, in cui il protagonista non muore.

None