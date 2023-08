Arnold Schwarzenegger ha rifiutato di lavorare in un film di Stanley Kubrick

Arnold Schwarzenegger è apparso in nuovo spot Netflix per pubblicizzare il blockbuster Heart of Stone. La star hollywoodiana ha lavorato in molte opere iconiche, ma ha rifiutato di prendere parte a una pellicola di uno dei registi più famosi e acclamati di sempre.

Arnold Schwarzenegger rifiutò infatti l'opportunità di lavorare in Full Metal Jacket, considerato uno dei film più controversi di Stanley Kubrick e ancora oggi oggetto di un acceso dibattito.

Alla fine degli anni '80, Schwarzenegger si era creato un personaggio iconico ed era già una star di Hollywood, grazie soprattutto a film come Predator, The Running Man e, in misura minore, Twins. L'attore ha raggiunto la celebrità grazie ai suoi ruoli comici e d'azione, ma la sua carriera avrebbe potuto prendere una piega molto diversa se avesse accettato un'offerta di lavoro da Kubrick.

Schwarzenegger è stato voluto dal regista appositamente per il film del 1987 sulla guerra del Vietnam, poiché Kubrick cercava in particolare un attore che interpretasse un personaggio fisicamente ben piazzato per interpretare "Animal". Alla fine, il ruolo fu affidato ad Adam Baldwin. L'acclamato regista, scomparso il 7 marzo 1999, pensava che Schwarzenegger fosse l'ideale per la parte, ma l'attore non condivideva questa opinione.

Fu l'ultimo film di Kubrick a essere distribuito mentre era ancora in vita. Oltre a ricevere recensioni positive dalla critica, il film ha guadagnato 120 milioni di dollari con un budget di 16 milioni. Inoltre Full Metal Jacket ha ricevuto 11 nomination ai premi Oscar.

L’eredità del regista è tutt’oggi percepibile all’interno dell’industria cinematografica, e Steven Spielberg ha recentemente annunciato la mini-serie Tv su Napoleone ispirata dalla sceneggiatura di Kubrick.