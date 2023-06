Arnold Schwarzenegger ricorda il flop di Last Action Hero:'Non volevo vedere nessuno'

Nonostante sia stata una delle star action più amate degli anni '80 e '90, anche Arnold Schwarzenegger ha collezionato qualche flop nel corso della sua carriera. Uno dei più clamorosi è certamente Last Action Hero, uscito nel 1993, oggi molto apprezzato dai fan ma all'epoca un vero e proprio fiasco al box-office e tra i critici.

L'action comedy di John McTiernan incassò circa 15 milioni di dollari negli Stati Uniti e nel corso di un documentario per Netflix, Schwarzenegger ha ripercorso quei difficili momenti:"Quando è uscito Last Action Hero avevo raggiunto il mio apice con Terminator 2, il film di maggior successo dell'anno in tutto il mondo. Non posso dirti quanto fossi arrabbiato. Ti fa male, fa male ai tuoi sentimenti, è imbarazzante".



"Non volevo vedere nessuno per una settimana ma continui ad arrancare. Anche mia suocera lo diceva sempre 'Andiamo avanti. È un grande messaggio'" ha concluso l'attore.

Oggi Arnold Schwarzenegger lo ritiene il suo ruolo più sottovalutato ma nel documentario James Cameron ricorda bene quel periodo:"Sembrava che fosse a letto a piangere. Lo prese come un duro colpo per il proprio brand. Penso che lo abbia davvero scosso. Dissi 'Cos'hai intenzione di fare?' Disse 'Sto solo cercando di uscirne da solo'. È l'unica volta che l'ho sentito giù".



