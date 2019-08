Arnold Schwarzenegger contro il Rev-9 nella nuova immagine di Terminator: Destino Oscuro

In attesa di rivedere tutti in azione in un nuovo trailer ufficiale prima dell'uscita nelle sale, la 20th Century Fox ha diffuso online in queste ore una nuova immagine ufficiale del chiacchieratissimo Terminator: Destino Oscuro, sesto capitolo del franchise prodotto da James Cameron e diretto da Tim Miller (Deadpool).

Nell'immagine che trovata in calce alla notizia è possibile vedere il bentrovato Arnold Schwarzenegger nei panni del T-800 combattere contro il nuovo e più pericoloso modello di Terminator, conosciuto come Rev-9 e interpretato da un palestrato Gabriel Luna, che per il ruolo si è duramente allenato proprio sotto l'attenta guida dell'ex-governatore della California.



Terminator: Destino Oscuro non terrà conto di Terminator: Salvation né di Terminator: Genisys, ripartendo direttamente dagli eventi di Terminator 2 del 1991, anche se sarà ambientato ventisette anni dopo la distruzione della Cyberdyne Systems. Tra i protagonisti della storia troveremo anche la mitica Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor, Edward Furlong come John Connor, Mackanzie Davis e Diego Boneta.



Terminator: Destino Oscuro è atteso nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre 2019. Avete già letto il nostro speciale sulla storia di Terminator?



Quanto state aspettando il nuovo film della saga? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti che trovate in calce alla notizia.