Arnold Schwarzenegger ha regalato 25 case ai veterani senzatetto per Natale

A Natale è importante ricordarsi dei meno fortunati: in realtà, dovrebbe essere così tutto l'anno. Ma c'è qualcuno che questo slogan apparentemente banale l'ha messo in pratica, sborsando di tasca propria una cifra ingente per donare 25 casette ai veterani senzatetto della sua città. Quel qualcuno, è l'attore Arnold Schwarzenegger.

Com’era? “A Natale dovremmo essere tutti più buoni, generosi e caritatevoli verso il prossimo”. In realtà dovremmo esserlo tutto l’anno e soprattutto nei confronti dei meno fortunati. Condivisibile o meno, questo vuole la retorica americana di cui il cinema hollywoodiano è impregnato. Quando si tratta poi di andare a toccare il patriottismo statunitense, la responsabilità è doppia.

Sostenere chi, dopo aver combattuto per la libertà e la democrazia – sempre nell’ottica USA – si è trovato senza lavoro e soprattutto senza casa, è un dovere primario nella mentalità del popolo americano. Peccato non sia altrettanto per il suo apparato statale, che da diverse guerre a questa parte – e gli Stati Uniti ne hanno combattute tante fallimentari, dal Vietnam all’Iraq fino all’Afghanistan – vive quello del reinserimento dei veterani come un problema scottante senza però riuscire a spostare di molto gli equilibri.

Provati psicologicamente e spesso congedati per gravi mutilazioni, molti veterani si ritrovano ai margini della società, con sussidi d’invalidità scadenti che di certo non permettono loro di pagarsi un tetto. Molte delle ragioni, queste, che hanno spinto un attore in particolare ad attivarsi e provare a fare qualcosa, soprattutto perché nella sua successiva carriera politica come Governatore della California deve aver sentito questa problematica come particolarmente urgente.

Quell’attore è Arnold Schwarzenegger, ex culturista e volto di bockbuster di successo come Conan il Barbaro e Terminator soprattutto, nel ruolo robotico, spigoloso ma esilarante del T-800. Ecco i migliori ruoli di Arnold Schwarzenegger. Lo scorso giovedì, l’attore aveva twittato: “Siamo a Natale. Tutti voi avete il potere di fare qualcosa per qualcun altro durante le festività natalizie. Non deve essere grande. Concedi solo qualche minuto del tuo tempo per aiutare qualcun altro". Lui, che grazie al suo patrimonio qualcosa di grande poteva farlo, si è attivato.

Il notiziario Fox LA ha infatti stimato che l’attore avrebbe speso circa 250.000 dollari per acquistare 25 piccole casette per i veterani senzatetto di Los Angeles. A giudicare dalla cifra, che ammonta a soli 25.000 dollari a edificio, si tratta probabilmente di casette prefabbricate. Ma che faranno comunque la differenza per chi le riceverà. La buona azione dell'ormai fervente ambientalista Arnold Schwarzenegger però, non suona come estemporanea, perché fa parte di una più ampia iniziativa di assistenza nei confronti dei veterani di L.A. nota come Village for Vets. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei comementi!