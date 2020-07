Arnold Schwarzenegger protagonista di un horror su Dredd mai realizzato, tutti i dettagli

Il Giudice Dredd dei fumetti è stato interpretato al cinema da Sylvester Stallone nel film del 1995 e successivamente da Karl Urban nel piccolo cult del 2012, ma a quanto pare avrebbe potuto avere il volto anche di Arnold Schwarzenegger in un progetto a tinte horror che tuttavia non vide mai la luce verde da parte della produzione.

A parlare di questo singolare progetto è stato Peter Briggs (Hellboy) nel corso di una lunga intervista su bloody-disgusting. Lo sceneggiatore tentò negli anni di sviluppare numerosi progetti sia di stampo fantascientifico che cinecomic per la nuova sede britannica della Paramount, ma senza riuscire a ottenere mai un via libera. "Fu Lloyd Levin a dirmi: 'Ho un progetto, cosa ne sai del Giudice Dredd?' e io rimasi di sasso, perché sono britannico e conosco a menadito tutto quello che riguarda la fantascienza, sono un fan di Doctor Who, Star Trek, Star Wars, qualsiasi cosa. Sono patito della fantascienza di Heinlein e Clarke e tutto il resto. Qualcuno in Gran Bretagna ebbe l'idea di iniziare un fumetto chiamato 2000 AD perché pensava appunto che la fantascienza fosse il massimo. Io iniziai a comprare la serie dal numero 2 ed è proprio quello dove compare Dredd. Da ragazzino ci sono cresciuto con Dredd. Quindi quando Lloyd me lo chiese per me fu facile dire di sì. Così ho cominciato a lavorarci".

Il film sarebbe stato quindi co-finanziato da Edward R. Pressman (Conan il barbaro, Masters of the Universe) e Briggs racconta che da una parte c'era quest'ultimo che voleva affidare il progetto a Tony Scott con protagonista Arnold Schwarzenegger e fare un film per conto suo e dall'altra Lloyd Levin e Larry Gordon che non volevano abbandonare l'idea, così proposero subito un contratto a Briggs. Un contratto da tre film. Oggi Briggs rimpiange di aver scelto Dredd.

Alla fine, Briggs scoprì che nel progetto erano coinvolti numerosi produttori, molto diversi tra loro, e che il suo compito era riscrivere ciò che numerosi altri sceneggiatori avevano scritto prima di lui. Il progetto non vide mai la luce, ma per i dettagli vi rimandiamo all'intervista completa.

