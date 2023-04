Arnold Schwarzenegger presenta il suo primo libro motivazionale

Con un Tweet, Arnold Schwarzenegger ha annunciato il pre-order del suo nuovo libro "Be useful: seven tools for live" edito da Penguin Press. Per l'attore si tratta del secondo progetto come scrittore: il primo è un libro autobiografico dal titolo "Total recall: My Unbelievably True Life Story".

Il nuovo libro di Arnold Schwarzenegger, protagonista di Fubar la nuova serie TV targata Netflix diretta dal regista di Daredevil, avrà un'impronta più motivazionale. Il titolo è ispirato dalle parole che il padre di Schwarzenegger pronunciava sempre al figlio.

"Mio padre mi diceva sempre: 'Sii utile, Arnold'. E ogni volta che - si legge nel Tweet - le persone vengono da me e mi dicono come i miei consigli li hanno aiutati per tutta la vita, posso vedere che è utile per gli altri quando condivido la mia filosofia di vita, le regole e gli strumenti per andare avanti".

Il libro racchiude le 7 regole che Schwarzenegger ha seguito per raggiungere lo scopo della propria vita. Il successo del bodybuilder, come si legge nella sinossi, "è avvenuto come parte di un processo. Come risultato di una visione chiara, grande pensiero, duro lavoro, comunicazione diretta, risoluzione dei problemi e impegno".

Non mancherà tra le pagine di "Be useful: seven tools for live" anche qualche aneddoto autobiografico: Schwarzenegger racconterà alcune sue vittorie e fallimenti condividendo la propria visione di vita e fornendo ai letti gli strumenti mentali per affrontare tutti gli ostacoli della vita.

Il libro sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2023.