Arnold Schwarzenegger si prepara per l'Austrian World Summit: il fisico è da urlo!

Arnold Schwarzenegger ha davvero un fisico invidiabile e questa, direte voi, non è certo questa gran scoperta: la star di Terminator ha costruito (quasi) un'intera carriera sulla sua stazza da armadio e su bicipiti e pettorali sempre ben in evidenza, ma che certi livelli vengano mantenuti anche con l'avanzare dell'età è tutt'altro che scontato.

Il nostro Arnold (che qualche anno fa avrebbe potuto prender parte a un film su Doom mai realizzato) compirà infatti il prossimo luglio ben 75 anni, età che molti di noi interpreteremmo come un lasciapassare per dire addio a qualsivoglia tipo di attività fisica o alimentazione controllata: noi, però, non siamo Arnold Schwarzenegger.

Nella nuova foto pubblicata sui suoi account social, infatti, il protagonista di Predator e I Gemelli si è mostrato in perfetta forma per ricordarci la sua partecipazione all'Austrian World Summit, la conferenza sul clima che ogni anno, a partire dal 2017, ha luogo a Vienna: nella foto in questione l'ex-governatore della California si mostra ai suoi fan durante l'allenamento... Ed inutile dirlo, per il suo incredibile fisico il tempo sembra davvero non essere passato!

Alzi la mano, insomma, chi pensa di poter riuscire a seguire l'esempio del 7 volte Mister Olympia: noi, per sicurezza, preferiamo tirarci indietro! Fisico a parte, il leggendario attore e culturista è sempre in prima linea anche quando si parla di politica: recentemente, ad esempio, Arnold Schwarzenegger si è rivolto ai fan russi in un messaggio sulla guerra in Ucraina.