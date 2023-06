Arnold Schwarzenegger sulla possibile rielezione di Trump: 'Non penso accadrà'

Oltre ad essere un attore, Arnold Schwarzenegger ha avuto una lunga carriera da politico come governatore della California. Il suo interesse verso questo mondo si è palesato anche dopo le sue recenti dichiarazioni riguardo il possibile ritorno di Donald Trump alla presidenza degli Stato Uniti.

"Non sono preoccupato per questo perché non penso che accadrà" ha detto l'attore austriaco. "Semplicemente non penso che tu possa essere rieletto con il 30% o il 33% delle persone che votano per te nei tuoi sondaggi. Questi sono grandi risultati ai sondaggi tra i conservatori, ma penso che se metti tutto insieme, non è abbastanza. Hai bisogno degli elettori indecisi, hai bisogno degli indipendenti, quindi la domanda è: puoi farlo? Credo che non possa" ha commentato, parlando di come, secondo lui la "cometa" Trump sia ormai passata via.

Recentemente Schwarzenegger ha parlato della possibilità di candidarsi per le elezioni americane, mettendo in evidenza il fatto di quanto questo sia un quadro impossibile da realizzare. L'attore ha commentato anche le scelte fatte da Trump e quanto questo lo porterà in un "mare di guai". Nonostante i sondaggi riguardo l'ex presidente degli USA continuano ad essere positivi tra i repubblicani ma ciò, ovviamente, non rende scontata l'elezione di Trump come rappresentante nella corsa alle elezioni.

Riguardo la vita multiforme dell'attore austriaco, Netflix ha pubblicato un trailer di una docu-serie su Schwarzenegger. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!