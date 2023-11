Arnold Schwarzenegger portato in tribunale: perché hanno fatto causa alla star?

A poche ore di distanza dalle accuse ad Aaron Eckhart de Il Cavaliere Oscuro, scopriamo che anche Arnold Schwarzenegger è stato denunciato - stavolta da una ciclista. L'attore, infatti, ha colpito accidentalmente una donna mentre quest'ultima svoltava rapidamente alla sinistra del SUV.

La causa intentata dalla ciclista, ossia Joanne Flickinger, ritiene he la "negligenza" di Schwarzenegger abbia comportato "gravi lesioni", e che la sua società di produzione (Oak Productions) abbia "gestito, mantenuto, riparato, guidato e/o utilizzato negligentemente il veicolo".

Ripercorriamo gli eventi: all'inizio del 2023, l'attore stava guidando nella zona ovest di Los Angeles, quando una bicicletta ha sterzato nella sua corsia, è entrata in contatto col veicolo ed è caduta. La donna, rimasta ferita, rimane comunque in condizioni stabili.

Stando al resoconto dei poliziotti, Schwarzenegger non è affatto responsabile dell'accaduto, considerando la velocità moderata e la mancata rilevazione di tracce di alcol/droghe. Ecco perché l'evento è stato bollato come un "semplice incidente stradale". A ciò si aggiunge la testimonianza di un residente di Los Angeles. Tuttavia, alcune voci suggeriscono che la donna non sia più in grado di guadagnarsi da vivere, e che richieda un ingente risarcimento in denaro.

Era il gennaio 2022 quando Arnold Schwarzenegger fu coinvolto in un altro incidente stradale. Stavolta, però, il SUV si ribaltò dopo essersi scontrato con un altro veicolo a Brentwood, coinvolgendo quattro vetture e una persona (poi portata in ospedale). Sulla scena era presente Jake Steinfeld (presidente del Consiglio del governatore mentre Arnold era il governatore della California); al contempo, i testimoni hanno descritto l'incidente come "l'acrobazia di un film".