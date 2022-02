Arnold Schwarzenegger: ecco perchè suo figlio Joseph Bana non usa il suo cognome

Joseph Bana e Arnold Schwarzenegger sono due gocce d'acqua, ma il giovane attore nato da una relazione extraconiugale dell'ex governatore della California con la sua governante, sembra non voler in nessun caso utilizzare il cognome paterno. Di recente, ha infatti rivelato di aver mantenuto il cognome materno soprattutto per una questione di onore.

Secondo il ragazzo infatti, portare l'altisonante cognome della star di origini austriache gli aprirebbe sicuramente molto porte ma questo, avverrebbe a discapito della sua integrità morale, usufruendo di fatto di vantaggi non meritati con il duro lavoro.

"Mio padre appartiene alla vecchia scuola, sai, anche per lui non è corretto scegliere la strada più semplice per farsi largo nella vita. Crede che il duro lavoro ripaghi, e devo dire che io la penso esattamente come lui. Quando vado alle audizioni, non sanno chi sono, perché non abbiamo lo stesso cognome, quindi quando ottengo una parte so che il merito è soltanto mio e non del nome che porto".

Il giovane 24enne ha poi aggiunto: "Adoro la parola 'onore' e sono molto orgoglioso di me stesso per questo motivo, se dovessi decidere di utilizzare i contatti di mio padre o se mi trovassi a chiedergli favori a livello professionale... mi chiedo: che fine farebbe il mio onore?".

Intanto proprio di recente Schwarzenegger è stato coinvolto in un brutto incidente, il suo SUV si sarebbe ribaltato, causando il ferimento di alcune persone. L'attore non avrebbe riportato gravi danni per fortuna.