Arnold Schwarzenegger ora ha un pacemaker: l'annuncio dopo l'operazione

Arnold Schwarzenegger è più vicino a essere Terminator di quanto non lo fosse mai stato: all'attore, infatti, è stato inserito un pacemaker a seguito di recenti problemi di cuore ma Schwarzenegger è sopravvissuto alle situazioni più improbabili e il suo fisico non gli ha chiesto di fermarsi un minuto in più per la gioia dei fan!

Tuttavia l'età si fa sentire anche per la star che dal 2018 ha iniziato a soffrire di problemi al cuore e adesso, come rivelato dallo stesso attore, è stato necessario applicare un pacemaker dopo ben tre interventi chirurgici ( solo qualche tempo fa, Arnold Schwarzenegger rischiò di morire in un'operazione al cuore) ma adesso il peggio è passato.

"Lunedì scorso mi sono operato per diventare un po' più una macchina: mi hanno messo un pacemaker - ha rivelato Schwarzenegger nel corso del suo podcast Arnold's Pump Club - tutto sta andando alla grande. Lunedì ho subito l’intervento chirurgico e venerdì ero già a un grande evento ambientale con la mia amica e collega crociata del fitness Jane Fonda". Le parole della star di Fubar hanno già tranquillizzato i fan: con l'energia che l'ha sempre contraddistinto in ruoli iconici, Arnold Schwarzenegger tornerà nella commedia natalizia The Man with the Bag di Adam Shankman.

