Arnold Schwarzenegger operato d'urgenza al cuore a Los Angeles

ha subito un intervento a cuore aperto. La notizia, diffusa da TMZ , ha fatto subito il giro del mondo, ma fortunatamente l’attore sembra ormai in condizioni stabili.

Schwarzenegger, che compirà 71 anni il prossimo luglio, si trovava già in ospedale, al Cedars-Sinai di Los Angeles, per la sostituzione di una valvola cardiaca, operazione effettuata tramite un intervento sperimentale che non è andato a buon fine. I medici si sono visti costretti a intervenire tempestivamente per salvarlo, procedendo con un'operazione a cuore aperto durata diverse ore.

Non è la prima volta che Schwarzy viene operato al cuore, ma l’attore ha sempre negato collegamenti con l’assunzione di steroidi, molto diffusi nel mondo del Body Building degli anni 70, affermando che i suoi problemi cardiaci sono sempre stati congeniti. L’intervento a cui si è sottoposto l’attore, che ha causato l’emergenza medica che lo ha visto protagonista, serviva proprio a sostituire una valvola cardiaca applicata al cuore nel 1997. Allo stato attuale non si hanno ulteriori dettagli sullo stato di salute dell’attore, aggiorneremo la notizia non appena avremo conferme dello scampato pericolo per l’ex governatore della California.