Arnold Schwarzenegger è di nuovo Dutch di Predator nel videogioco Hunting Grounds

PlayStation ha ufficializzato la notizia che Arnold Schwarzenegger riprenderà il ruolo del maggiore Dutch interpretato nel cult anni '80, Predator, nel nuovo videogioco Hunting Grounds, prestando la propria voce alla versione videoludica. La notizia è stata diffusa con un post da Jared Gerritzen di Illfonic.

Nel 1987 nelle sale esce Predator, horror sci-fi diretto da John McTiernan, e capostipite di una quadrilogia che proseguirà fino al 2018, anno in cui è uscito l'ultimo capitolo nelle sale, The Predator.

Ambientato nell'America Centrale, Predator vede un gruppo di militari capitanato dal maggiore Dutch Schaefer che viene ingaggiato per una missione di salvataggio per cercare di recuperare un ministro ed evitare una guerriglia.

Tuttavia i protagonisti dovranno vedersela con una misteriosa creatura aliena che inizierà a mietere diverse vittime.



Il personaggio di Dutch Schaefer contribuì in quegli anni a consolidare ulteriormente la fama di Arnold Schwarzenegger nell'ambito del cinema action, dopo il successo con film come Commando, Terminator e Conan il barbaro.

Il film divenne un cult negli anni successivi e ancora oggi è uno dei titoli maggiormente apprezzati all'interno della ricca filmografia di Arnold Schwarzenegger.

Il mese scorso si è parlato di un improbabile rumor su Predator che coinvolge Quentin Tarantino, che si dice possa scrivere il prossimo film con Robert Rodriguez.

Inoltre dalla sceneggiatura di Predator verrà ricavata una serie a fumetti.