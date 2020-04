Arnold Schwarzenegger sarà nonno: la figlia Katherine e Chris Pratt aspettano un bambino

Le congratulazioni sono d'obbligo in casa Schwarzenegger Pratt! L'attore del Marvel Cinematic Universe Chris Pratt e la scrittrice Katherine Schwarzenegger starebbero aspettando un figlio, dando a Papà Arnold l'opportunità di diventare nonno.

Dieci mesi dopo essersi sposati Chris Pratt e Katherine Scharzenegger sarebbero dunque in procinto di allargare la propria famiglia.

Secondo la rivista People, che cita fonti multiple, la coppia starebbe aspettando il primo figlio, almeno per l'autrice de Il Dono del perdono, mentre per l'interprete di Star-Lord sarà il secondo dopo il piccolo Jack, 7 anni e mezzo, avuto dalla ex-moglie Anna Faris.

Questo sarà invece il primo nipotino (o la prima nipotina... O chissà, magari son più di uno, chi può dirlo al momento) per Schwarzy, che in un'intervista con Extra di un paio di mesi fa ha ammesso di non vedere l'ora di avere dei nipoti, senza però mettere nessun tipo di pressione sulla coppia... Beh, sembra proprio che il suo desiderio sarà presto avverato.

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger hanno recentemente partecipato al Quarantine Watch Party di Guardiani della Galassia 2 organizzato dal sito Comicbook, e Pratt ha rivelato come la moglie abbia adorato il film (e Baby Groot). Che possa essere una fonte d'spirazione per il nome del futuro nascituro?