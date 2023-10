Arnold Schwarzenegger:"Non coccoliamo troppo i figli, devono imparare la vita vera"

Mercoledì la star di Terminator Arnold Schwarzenegger ha partecipato al programma radiofonico SiriusXM con Howard Stern e ha parlato di temi molto delicati, soffermandosi anche sulla crescita dei giovani americani. L'attore ed ex governatore della California ha espresso alcuni dei propri principi educativi che ritiene adeguati.

Schwarzenegger ha sottolineato l'importanza del disagio e del fallimento come mezzo per raggiungere i propri traguardi di crescita personale, affermando che si tratta di un principio fondante che ha reso forti gli Stati Uniti e accusando le nuove generazioni di vivere oggi delle vite protette.



Quello dell'attore - in questo periodo Schwarzenegger si sta allenando nonostante l'intervento al gomito - è stato soprattutto un monologo radiofonico nel quale ha messo in guardia gli americani dal "creare una generazione di deboli e fifoni", coccolandoli troppo:"Chiunque cerchi di prendersi cura di se stesso, di coccolarsi e di proteggersi del tipo 'Oh, non voglio sentirmi male, non voglio davvero vivere alcun disagio', è finito! Non ce la farà mai. Bisogna essere in grado di lottare".



L'attore ha dichiarato che "imparare ad accettare il dolore, la miseria, il disagio, tutte cose che non piacciono" è fondamentale per costruire delle basi solide personali:"Perché più provi cose che davvero non ti piacciono, più puoi crescere e diventare forte e più puoi gestirlo. È così semplice. Così tanti ragazzini oggi sono tenuti lontani da tutto questo. Ma devi esserne attratto". Schwarzenegger ha partecipato alla trasmissione radiofonica proprio per promuovere il suo nuovo libro di self-help, dal titolo "Be Useful: Seven Tools for Life".



"Rafforzare il carattere, diventare una persona davvero forte dentro. Puoi farlo solo se hai resistenza. Se fallisci, ti rialzi di nuovo e lavori duro, ti fai il culo e lotti. Più lotti, più andrai lontano, più forte diventerai. È proprio così che funziona il mondo" ha ribadito la star.



Pochi giorni fa Arnold Schwarzenegger è stato immortalato all'Oktoberfest mentre se la spassa dirigendo l'orchestra.